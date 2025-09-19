صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی عدالتی پالیسی کمیٹی کی سب کمیٹی کا آج لاہور میں اجلاس

  • پاکستان
قومی عدالتی پالیسی کمیٹی کی سب کمیٹی کا آج لاہور میں اجلاس

لاہور(محمد اشفاق سے )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی میزبانی میں قومی عدالتی پالیسی کمیٹی کی سب کمیٹی کا اجلاس آج لاہور ہائیکورٹ کے لائبریری ہال میں ہوگا جس میں سائلین کو سستے اور بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے۔۔۔

، عدلیہ میں آئی ٹی سے استفادہ کرنے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے سے متعلق غور ہوگا،اجلاس میں ملک بھر کی ہائیکورٹس کی نمائندگی ہوگی ، اجلاس کی صدارت سپریم کورٹ کے جسٹس (ر)رحمت حسین جعفری کریں گے ، اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم،چیف جسٹس بلوچستان ہائیکورٹ،لاہور، سندھ ،پشاور ،بلوچستان اور اسلام آباد ہائیکورٹس کے رجسٹرار شرکت کریں گے ۔وکلا تنظیموں نے چیف جسٹس عالیہ نیلم کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا چیف جسٹس عالیہ نیلم سائلین کو سستے انصاف کی برقت فراہمی سے متعلق اہم اقدامات کررہی ہیں جس سے زیرالتوا کیسز کو بروقت نمٹانے میں مدد مل رہی ہے جبکہ فوجداری، سول ، دیوانی ،کمرشل اور فیملی کیسز نمٹانے سے متعلق بھی ٹائم فریم دیدیا گیا ہے جس کے مطابق ماتحت عدلیہ کے ججز کیسز کو بروقت نمٹاتے ہوئے سائلین کو انصاف فراہم کررہے ہیں ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا اور برطانیہ میں تجارتی معاہدہ: افغانستان میں بگرام فضائی اڈہ واپس لینا چاہتے ہیں،چین 1گھنٹے کے فاصلے پر ایٹمی ہتھیار بنا رہا :ٹرمپ

پاکستان اورسعودی عرب کامعاہدہ ،بھارت کو قومی سلامتی کی فکر

امریکا نے غزہ جنگ بندی قرارداد چھٹی بار ویٹو کر دی

قطر نے اسرائیل کے حملے کیخلاف عالمی عدالت سے رجوع کر لیا

امریکا نے چابہار بندرگاہ پر بھارت کو پابندیوں سے حاصل استثنیٰ ختم کر دیا

ممنوعہ دوا کی سمگلنگ، بھارتی کمپنی کے عہدیداروں ، اہلخانہ کے امریکی ویزے منسوخ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ڈوبنے والے کس کے ہاتھوں پر لہو تلاش کریں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ممدی کے کمبل
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک سعودی دفاعی معاہدہ‘ غزہ فلسطین کو شامل کریں
بابر اعوان
سلمان غنی
سیلاب کی صورتحال اور گورننس کا بحران
سلمان غنی
آصف عفان
ایک پر حملہ‘سب پر حملہ
آصف عفان
امیر حمزہ
غزہ بھوکا ہے اور تم…؟
امیر حمزہ
Dunya Bethak