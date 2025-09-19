قومی عدالتی پالیسی کمیٹی کی سب کمیٹی کا آج لاہور میں اجلاس
لاہور(محمد اشفاق سے )چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی میزبانی میں قومی عدالتی پالیسی کمیٹی کی سب کمیٹی کا اجلاس آج لاہور ہائیکورٹ کے لائبریری ہال میں ہوگا جس میں سائلین کو سستے اور بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے۔۔۔
، عدلیہ میں آئی ٹی سے استفادہ کرنے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے سے متعلق غور ہوگا،اجلاس میں ملک بھر کی ہائیکورٹس کی نمائندگی ہوگی ، اجلاس کی صدارت سپریم کورٹ کے جسٹس (ر)رحمت حسین جعفری کریں گے ، اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم،چیف جسٹس بلوچستان ہائیکورٹ،لاہور، سندھ ،پشاور ،بلوچستان اور اسلام آباد ہائیکورٹس کے رجسٹرار شرکت کریں گے ۔وکلا تنظیموں نے چیف جسٹس عالیہ نیلم کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا چیف جسٹس عالیہ نیلم سائلین کو سستے انصاف کی برقت فراہمی سے متعلق اہم اقدامات کررہی ہیں جس سے زیرالتوا کیسز کو بروقت نمٹانے میں مدد مل رہی ہے جبکہ فوجداری، سول ، دیوانی ،کمرشل اور فیملی کیسز نمٹانے سے متعلق بھی ٹائم فریم دیدیا گیا ہے جس کے مطابق ماتحت عدلیہ کے ججز کیسز کو بروقت نمٹاتے ہوئے سائلین کو انصاف فراہم کررہے ہیں ۔