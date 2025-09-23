صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ:2مقابلے ،4ڈاکوساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

  • پاکستان
گوجرانوالہ:2مقابلے ،4ڈاکوساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

گوجرانوالہ،وزیرآباد،لدھیوالہ وڑائچ(کرائم رپورٹر،ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ضلع گوجرانوالہ کے مختلف علاقوں میں سی سی ڈی کے ساتھ 2مبینہ مقابلوں میں 4ڈاکو ہلاک اور2اہلکار زخمی جبکہ 5ڈاکو فرار ہوگئے۔

بتایاگیاہے کہ تھانہ اروپ کے علاقے گوندلانوالہ میں نہر کی پٹڑی پر سی سی ڈی ٹیم علیٰ الصبح اشتہاری ملزموں کی تلاش میں سرچنگ کر رہی تھی ،اہلکاروں نے دو موٹر سائیکلوں پر آنے والے پانچ ملزموں کو رکنے کا اشارہ کیا توانہوں نے فائرنگ کر دی ،فائرنگ کے تبادلے میں 2ڈاکوسانول سکنہ وزیرآباداورعلی احمد عرف کوڈو سکنہ راج کوٹ اپنے ساتھیوں کی گولیاں لگنے سے ہلاک ہوگئے جبکہ 3فرار ہوگئے ،ہلا ک ہونیوالے ڈاکودرجنوں وارداتوں میں مطلوب تھے۔دوسری طرف تھانہ صدر کے علاقہ بھروکے راجباہ کے قریب سی سی ڈی گوجرانوالہ کے اہلکاروں نے ناکہ لگا رکھا تھا کہ دو موٹرسائیکلوں پرسوار چار افراد کو ناکہ پر روکا گیاتو انہوں نے فائرنگ کردی ،فائرنگ رکنے پر ملزم یاسر المعروف کانا گجر سکنہ راہوالی کینٹ اور عمیر طالب سکنہ نوشہرہ روڈ گوجرانوالہ مردہ حالت میں پڑے ملے جو اپنے ساتھیوں کی گولی لگنے سے ہلاک ہو ئے ،2ڈاکو موٹرسائیکل پر فرارہوگئے ۔سی سی ڈی حکام کا کہنا تھا کہ ڈاکووں کے ساتھ مقابلوں کے دوران دو پولیس اہلکار ندیم اور قاسم شدید زخمی ہو گئے ،فرارہونے والوں کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیز ی، 100 انڈیکس میں 1200 پوائنٹس اضافہ

روپیہ کی سبقت 33 ویں روز بھی برقرار، سونا 5100 روپے مہنگا

پاک سعودی معاہدے میں شعبہ آئی ٹی کلیدی، شزہ فاطمہ

چین کے ساتھ تجارتی خسارے کو کم کرنے کا مطالبہ

تاجر وں کا سعودیہ کے ساتھ نئے معاشی باب پر اعتماد کا اظہار

کے الیکٹرک کو بعد از ٹیکس 4.13 ارب منافع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak