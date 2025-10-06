صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب حکومت سے مناظرے کیلئے تیار

  • پاکستان
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک) میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت سے مناظرے کیلئے تیار ہوں۔کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ لگتا ہے سیلاب کی وجہ سے پنجاب حکومت دباؤ میں ہے ۔

انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ پنجاب کو گلدستہ بھجوانا اور کہنا چاہتا ہوں اطمینان رکھیں مشکلات آتی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا چاہتے ہیں سیاسی ٹمپریچر کم رہے ، پنجاب حکومت بیان بازی کے بجائے سیلاب متاثرین کی مدد کرے ۔ان کا کہنا تھا پنجاب حکومت کے مزے ہیں، ان کو مشکل وقت بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے ، اب جب مشکل وقت آیا ہے تو اطمینان رکھیں اور ہمت سے کام لیں۔مرتضیٰ وہاب نے کہا سیاسی استحکام کے بعد معاشی استحکام آ رہا ہے ، ہم اسے خراب کرنا نہیں چاہتے ، بیان بازی غیر مناسب ہے ، پیپلز پارٹی نے کوئی بیان بازی نہیں کی۔

