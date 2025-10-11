عوام ریاست مخالف مواد بلاکنگ کیلئے پی ٹی اے کو رپورٹ کریں، ترجمان
اسلام آباد (آئی این پی )پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) نے سوشل میڈیا پر ریاست مخالف مواد کی روک تھام کیلئے عوام کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کردی۔
ترجمان پی ٹی اے کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق عوام ریاست مخالف مواد بلاکنگ کیلئے پی ٹی اے کو رپورٹ کریں، پیکا ایکٹ کے تحت پاکستان کے دفاع،سالمیت، تحفظ کیخلاف آن لائن مواد شیئرکرنا غیرقانونی اور قابل سزا جرم ہے ۔بیان کے مطابق عوام ملکی دفاع اور سالمیت کے خلاف مواد این سی سی آئی اے کو رپورٹ کریں۔