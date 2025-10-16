فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی صدر سے اہم ملاقاتیں
زرداری، شہباز کا قومی اہمیت کے معاملات پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر،دنیا نیوز)صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایوان صدر میں الگ الگ ملاقات کی۔ملاقات میں ملک کی سکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کی شام ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں ملک کی سیاسی و سکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، وزیراعظم نے صدرمملکت کو اپنے دورہ مصر اور ملائشیا کے بارے میں آگاہ کیا۔ملاقات میں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، مشیر وزیر اعظم رانا ثنا اللہ، وفاقی وزرا احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ، محسن نقوی، شیری رحمن و دیگر بھی شریک ہوئے ۔صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ون آن ون ملاقات بھی ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے قومی اہمیت کے معاملات پر سیاسی مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ بدھ کو ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق ملاقات کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے صدر مملکت کو ملک کی مجموعی اندرونی اور بیرونی سلامتی کے ماحول پر بریفنگ دی۔ انہوں نے صدر مملکت کو افغان طالبان حکومت کی جارحانہ اور اشتعال انگیز کارروائیوں سے پیدا ہونے والی حالیہ سکیورٹی صورتحال کے ساتھ ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے فوری اور مناسب ردعمل سے بھی آگاہ کیا۔ آصف زرداری نے مسلح افواج کی طاقت، بہادری، صلاحیت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے سرحدوں کے دفاع اور افغان سرحد پار حملوں کو تیزی سے پسپا کرنے میں افواج کی چوکسی اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ صدر مملکت نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان اپنی قومی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔