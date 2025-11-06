صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
پنجاب بار کونسل انتخابات کے نتائج،اعلان کیلئے شیڈول جاری

لاہور(کورٹ رپورٹر ) ریٹرننگ آفیسر و ایڈووکیٹ جنرل پنجاب امجد پرویز نے پنجاب بار کونسل انتخابات کے نتائج کے اعلان کیلئے شیڈول جاری کردیا۔

 تفصیلات کیمطابق ایڈووکیٹ جنرل پنجاب کے آفس میں امیدواروں یا انکے مصدقہ ایجنٹوں کی موجودگی میں پریزائیڈنگ آفیسرز کی جانب سے بھیجے گئے سربمہر پیکٹ کھولے جائیں گے ،6 نومبر کو بہاولپور،ڈیرہ غازی خان اور ملتان ،7 نومبر کو ساہیوال، سرگودھا اور فیصل آباد،8 نومبر کو گوجرانوالہ اور راولپنڈی جبکہ 9 نومبر کو لاہور کے پیکٹ کھولے جائیں گے ۔

