فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانوں آرمی چیف کی ملاقات،دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت

  • پاکستان
جنرل چارلس واکر نے دہشت گردی کیخلاف پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا، یادگار شہدا پر پھول چڑھائے جی ایچ کیو پہنچنے پر گارڈ آف آنر پیش، خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کیلئے باہمی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق

 راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر)فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانیہ کی بری فوج کے چیف آف جنرل سٹاف، جنرل سر چارلس رولینڈ ونسنٹ واکر نے جمعرات کے روز جی ایچ کیو میں ملاقات کی۔ پاک فوج کے محکمہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق ملاقات  میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی کی صورتِ حال اور دوطرفہ دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں جانب  سے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ خطے میں امن و استحکام یقینی بنانے کیلئے باہمی تعاون جاری رکھا جائے گا۔ برطانوی مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی قربانیوں اور کامیابیوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و استحکام کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو بھی سراہا۔ قبل ازیں، جی ایچ کیو آمد پر برطانوی آرمی چیف نے یادگار شہدا پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر پاک فوج کے ایک چاق و چوبند دستے نے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔

