بجلی کی قیمت میں 48 پیسے فی یونٹ کمی ، نیپرا نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا)نے بجلی کی قیمت میں 48 پیسے فی یونٹ کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔
ترجمان نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمتوں میں کمی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے ، جس کا اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا،قیمتوں میں کمی کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے تمام صارفین پر ہوگا۔ریگولیٹر کے اعلامیے میں مزید بتایا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی سے صارفین کو 5 ارب روپے سے زائد کا ریلیف ملے گا ،اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ۔