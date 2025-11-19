صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنوں :بارود نصب کرتے ہوئے خودکش بمبار دھماکے سے ہلاک

  • پاکستان
بنوں :بارود نصب کرتے ہوئے خودکش بمبار دھماکے سے ہلاک

بنوں(آئی این پی)خیبرپختونخوا کے ضلع بنوں میں تھانہ بسیہ خیل کے قریب دوا غوڑہ پل پر موٹرسائیکل سوار خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا،جائے وقوعہ سے موٹرسائیکل اور ایک لاش برآمد ہوئی ہے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں صرف خودکش حملہ آورمارا گیا،دھماکے کے بعد پولیس کی بھاری نفری نے جائے وقوعہ پر پہنچ کر علاقے کو سیل کر دیا ، پولیس نے دھماکے کی نوعیت معلوم کرنے کیلئے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ڈی آئی جی بنوں ریجن سجاد خان نے کہا کہ دہشتگرد دوا غوڑہ پل پر آئی ای ڈی نصب کر رہا تھا کہ اچانک دھماکا ہوااور وہ خود نشانہ بن گیا۔سجاد خان نے بتایا کہ 8 سے 10 کلو کی آئی ای ڈی پولیس کیلئے نصب کی جا رہی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

محمد بن سلمان کو اسرائیل کیساتھ تعلقات کی جلد ی نہیں :اکانومسٹ

سکھ فارجسٹس کا 23 نومبر کو خالصتان ریفرنڈم کرانے کا اعلان

فلسطینیوں کا بے دخلی کیخلاف مظاہرہ،اسرائیل کی فائرنگ،صحافی زخمی

دسمبر تک شادی کرو اور کیش انعام پاؤ ، چین میں منفرد سکیم متعارف

جرمنی کا اسرائیل کو اسلحہ کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان

بھارت ، 100 روپے رشوت کے الزام میں گرفتار ملزم 39 سال بعد بری

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak