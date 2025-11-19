صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں 7افسروں کی گریڈ 20 اور 21 میں ترقیاں

  • پاکستان
پنجاب میں 7افسروں کی گریڈ 20 اور 21 میں ترقیاں

لاہور(اپنے نامہ نگار سے)پنجاب حکومت نے 7 افسروں کو گریڈ 20 اور گریڈ 21 میں ترقی دیکر نوٹیفکیشن جاری کردیا۔ چیف آف سیکشن پی اینڈ ڈی بورڈ محمد مسعود انور کو گریڈ 21 میں ترقی دی گئی ان کی موجودہ پوسٹنگ برقرار رہے گی تاہم مسعود انور کیلئے چیف اکانومسٹ کا عہدہ گریڈ 20 سے گریڈ 21 میں اپ گریڈکیا گیا ہے۔

 ممبر پنجاب سروس ٹربیونل مرزا نصیر عنایت بھی گریڈ 21 میں ترقی کے بعد موجودہ ذمہ داریاں برقرار رکھیں گے ۔ ایم ڈی پنجاب گورنمنٹ سرونٹس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن عمر فاروق علوی کی گریڈ 20 میں ترقی ہوئی ان کی بھی پوسٹنگ برقرار ہے ۔ سپیشل سیکرٹری ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ساؤتھ پنجاب محمد شہباز حسین گریڈ 20 میں ترقی کے ساتھ ڈی جی بہاولپور ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات کئے گئے ہیں ۔ ترقی کی ایکچولائزیشن کے بعد شہباز حسین دوبارہ ساؤتھ پنجاب ہیلتھ میں بطور سپیشل سیکرٹری تعینات ہوں گے ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے رکن طارق محمود گریڈ 20 میں ترقی کے بعد موجودہ پوسٹنگ برقرار رکھیں گے ۔ ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن پی اینڈ ڈی بورڈ ڈاکٹر فاروق منظور گریڈ 20 میں ترقی کے بعد بطور ڈی جی پلاک تعینات کئے گئے ۔ ترقی کی ایکچولائزیشن کے بعد ڈاکٹر فاروق منظور دوبارہ بطور ڈی جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلیوایشن پی اینڈ ڈی بورڈ تعینات ہوں گے ۔ مائنز لیبر ویلفیئر کمیشن کے محمد اسد گریڈ 20 میں ترقی کے بعد ڈی جی مذہبی امور/اوقاف پنجاب تعینات ہوئے ۔ ترقی کی تکمیل کے بعد محمد اسد دوبارہ مائنز لیبر ویلفیئر کمیشن میں تعینات ہوں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرینِ آثارِ قدیمہ کا اہرامِ مصرمیں خفیہ راستے کا انکشاف

وزن گھٹانے کی ادویات سے بینائی جا سکتی ہے :تحقیق

31 دسمبر تک شادی کرو انعام پاؤ ، منفرد سکیم متعارف

بھالوؤں کو آبادی سے دور رکھنے کیلئے بھونکنے والے ڈرونز

ٹریفک چالان فیس کے بدلے خوراک عطیہ کرنیکی سہولت

وہ قصبہ جہاں اب 66 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا
Dunya Bethak