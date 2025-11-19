سکیورٹی فورسز کیساتھ مکمل تعاون کرینگے ، قبائلی عمائدین
ایف سی پختونخوا نارتھ کے زیر اہتمام جرگہ، امن کیلئے ملکر آگے بڑھنے کا عزم
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)قلعہ بالاحصا ر پشاور میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ کے زیر اہتمام قبائلی عمائدین کا جرگہ ہوا جس میں امن و امان کی صورتحال، درپیش سکیورٹی چیلنجز اور مستقبل کی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔شرکا نے ضلع خیبر میں دیرپا امن کو مضبوط بنانے کیلئے مشترکہ حکمت عملی اور موثر اقدامات پر اتفاق کیا۔ضلع خیبر کے قبائلی عمائدین نے سکیورٹی فورسز کے ساتھ ہر شعبے میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔جرگہ کے اختتام پرقومی یکجہتی، باہمی اعتماد، علاقائی امن و استحکام اور مشترکہ کوششوں کے بھرپورعزم کا اظہار کیا گیا۔ شرکا نے زور دیا کہ امن کی بحالی اور تحفظِ عامہ کے لیے تمام طبقات کی مشترکہ کوششیں ناگزیر ہیں۔