سرکاری اہلکار ظاہر کر کے بیرونِ ملک جانے کی کوشش، 3 افراد گرفتار
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایف آئی اے امیگریشن نے خود کو سرکاری اہلکار ظاہر کر کے بیرونِ ملک جانے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے تین مسافروں کو آف لوڈ کرکے گرفتار کرلیا۔
تینوں کو مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی کرپشن سیل اسلام آباد منتقل کردیا گیا ، تینوں کی مبینہ سہولت کاری کرنے والے وزار ت تجارت کے اہلکاروں کی بھی تلاش شروع کردی گئی ۔حکام کے مطابق تین مسافر، جن میں اعجاز حسین، کامران اسلم اور اسامہ حفیظ شامل ہیں، بین الاقوامی پرواز سے وزٹ ویزے پر ازبکستان جا رہے تھے ۔ملزمان نے خود کو منسٹری آف کامرس کا اہلکار ظاہر کیا اور بیرونِ ملک سفر کے لیے مبینہ جعلی این او سی پیش کئے ،ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان کو بیرونِ ملک جانے کے لئے پرائیویٹ افراد اور کچھ منسٹری آف کامرس کے اہلکاروں نے سہولت فراہم کی۔