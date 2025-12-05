صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
مسلم لیگ ن کا اجلاس ،نوازشریف نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پراجیکٹ کی منظوری دے دی

لاہور(دنیا نیوز)پاکستان مسلم لیگ ن کے صدر محمد نوازشریف نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پراجیکٹ کی منظوری دے دی۔ نوازشریف کی زیر صدارت مسلم لیگ کا خصوصی اجلاس گزشتہ روز ہوا،جس میں وزیراعلیٰ مریم نواز اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے خصوصی شرکت کی۔

نواز شریف کا کہنا تھا کہ ماس ٹرانزٹ پراجیکٹ گوجرانوالہ کے لوگوں کا حق ہے جو انہیں بہت پہلے مل جانا چا ہئے تھا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر نے گوجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پراجیکٹ کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پراجیکٹ ایمن آباد سے گھکھڑ تک 30 کلومیٹر سے زائد طویل ہوگا اورروزانہ 51 ہزار سے زائد مسافر مستفید ہوں گے، 40 الیکٹرک آرٹیکولیٹڈ بسیں چلائی جائیں گی۔

