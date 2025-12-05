ایشیز دوسرا ٹیسٹ، انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 325 رنز بنالئے
جو روٹ 135 اور جوفرا آرچر 32 رنز بناکر کریز پر موجود ،سٹارک کے 6 شکار
گابا (سپورٹس ڈیسک)دوسرے ایشیز ٹیسٹ کے پہلے دن کے اختتام تک 9 وکٹ پر 325 رنز بنالئے ۔گابا میں کھیلے جارہے میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو ایک مرتبہ پھر پہلے ہی اوور میں نقصان اٹھانا پڑا جب 5 کے مجموعی سکور پر بین ڈکٹ گولڈن ڈک پر چلتے بنے ۔تیسرے ہی اوور میں اولی پوپ بھی بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے ۔بعد ازاں زیک کرولی نے جو روٹ کے ساتھ 117 رنز کی شراکت قائم کی۔ کرولی 76 رنز بناکر مائیکل نیسر کا شکار بنے ۔176 کے مجموعی سکور پر ہیری بروک 31 رنز بناکر مچل سٹارک کا شکار بن گئے ۔کپتان بین سٹوکس 19، جیمی سمتھ صفر، ول جیکس 19، گس ایٹکنسن 4 اور برائیڈن کارس بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوگئے ۔جو روٹ ایک اینڈ سے وکٹ سنبھالے رہے اور آخری وکٹ پر جوفرا آرچر کے ساتھ دن کے اختتام تک 61 رنز کی ناقابل شکست شراکت قائم کی۔جو روٹ 135 اور جوفرا آرچر 32 رنز بناکر کریز پر موجود ہیں۔یہ جو روٹ کی مجموعی طور پر 40ویں جبکہ آسٹریلوی سرزمین پر ان کے کیریئر کی پہلی ٹیسٹ سنچری ہے ۔وہ ٹیسٹ کرکٹ میں 40 سنچریز بنانے والے چوتھے کھلاڑی بن گئے ہیں۔انگلینڈ نے دن کے اختتام تک 9 وکٹ پر 325 رنز بنائے ۔ یہ جنوری 2018 کے بعد پہلا موقع ہے جب انگلینڈ نے آسٹریلیا میں کسی ٹیسٹ اننگز میں 300 رنز بنائے ہیں۔ آسٹریلیا کی جانب سے مچل سٹارک نے 6 جبکہ مائیکل نیسر اور اسکاٹ بولینڈ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔