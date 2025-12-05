صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرانسیسی صدر کی چینی ہم منصب سے ملاقات، یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال

  • دنیا میرے آگے
فرانسیسی صدر کی چینی ہم منصب سے ملاقات، یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال

بیجنگ(اے ایف پی)فرانسیسی صدر ایمانوئل میکخواں نے بیجنگ میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کی۔۔

، اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے یوکرین جنگ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ۔ میکرون اور ان کی  اہلیہ کا گریٹ ہال آف دی پیپل میں پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا، اس موقع پر شی جن پنگ کا کہنا تھا چین اور فرانس کے درمیان جامع سٹراٹیجک شراکت داری مزید مستحکم بنانے کو تیار ہیں۔میکرون کا کہنا تھا کہ چینی صدر یوکرین جنگ بندی پر اثر انداز ہونے کی فیصلہ کن صلاحیت رکھتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی سامان لوٹ لیا

لاہور:دوران ڈیوٹی ٹک ٹاک بنانے والے 3 پولیس اہلکار نوکری سے فارغ

کوہاٹ :دو گروپوں میں فائرنگ ، 4 افراد قتل ، 2 زخمی

15 پولیس افسروں کے تقررو تبادلے، نوٹیفکیشن جاری

لاہور:سوشل میڈیا پر متنازع سرگرمیوں کے الزام میں پولیس اہلکار کیخلاف مقدمہ

ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak