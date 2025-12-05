گوگل پر زیادہ سرچ،سپر لیگ بھی فہرست میں شامل
بھارت میں سپورٹس ایونٹ کی فہرست میں پی ایس ایل ساتویں نمبر پر رہی
لاہور(شوبز ڈیسک)سپر لیگ نے بھارت میں اپنی مقبولیت کا نیا ثبوت دیتے ہوئے 2025 میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے سپورٹس ایونٹ کی فہرست میں جگہ بنالی۔گوگل نے 2025 میں بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے سپورٹس ایونٹس کی فہرست بھی جاری کر دی۔فہرست میں ایک دلچسپ اضافہ پاکستان کی ٹی ٹونٹی لیگ پی ایس ایل بھی شامل ہے ۔ بھارتی صارفین نے مقبول عالمی ایونٹس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل کو بھی بڑی تعداد میں گوگل پر سرچ کیا۔گوگل کی جاری کردہ فہرست میں بھارت میں سب سے زیادہ سرچ کیے جانے والے سپورٹس ایونٹ کی فہرست میں انڈین پریمیئر لیگ پہلے ، ایشیا کپ دوسرے ، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی تیسرے ، پرو کبڈی لیگ چوتھے اور ویمنز ورلڈکپ پانچویں نمبر پر رہا۔فیفا کلب ورلڈکپ چھٹے ، پاکستان سپر لیگ ساتویں ، ومبلڈن آٹھویں، نیشنز لیگ نویں جبکہ میجر لیگ کرکٹ دسویں نمبر پر رہی۔ بھارتیوں کی پی ایس ایل میں بڑھتی ہوئی دلچسپی اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ حالیہ برسوں میں لیگ کی مقبولیت سرحدوں سے آگے بڑھ چکی ہے ۔