سپہ سالار کو بدنام کرنے والے نالی کے کیڑے ہیں : واوڈا

جس انداز میں پی ٹی آئی کی طرف سے بیان بازی ہو گی ویسا ہی جواب ملے گا احتجاج بھی ہوگا، ہم عدالت بھی جائیں گے :علی محمد، دنیا مہر بخاری کیساتھ

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے اللہ کی مہربانی سے نوٹی فکیشن ہوگیا ،پاکستانی قوم کو مبارک ہو،میں نے پہلے کہا تھاکہ سہیل آفریدی کی ملاقات نہیں ہوگی،یہ میری بات سچی ہوئی،یہ اچھا ہوا کہ کوئی ہلڑبازی نہیں ہوئی،آرام سے چلے گئے ۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ اندرون ملک اور بیرون ملک جو دشمن ہیں، گٹر کی نالی کے کیڑے ہیں جو اپنی افواج اوراپنے سپہ سالار کو بدنام کرتے ہیں، اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں اس کا جواب آنے والے دنوں میں ریاست دے گی تاکہ سب کو ایک دفعہ سکون ہوجائے اور پاکستان ترقی کی راہ پر چل پڑے ،ان لوگوں کو قابو کرنے کیلئے ہمارے پاس لگام ہے ،میں ان کی بات کررہا ہوں،ان میں صحافی عمران ریاض ہے ،ڈرامے بازی، گالم گلوچ، جھگڑا، مارکٹائی اب نہیں برداشت کی جائے گی، جس انداز میں پی ٹی آئی کی طرف سے بیان بازی کی جائے گی ویسا ہی جواب ملے گا۔

ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سیاست کریں اور راستہ بنائیں۔بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ہمیشہ سیاسی طریقے ہی اپنائے جانے چاہئیں ۔بہنوں کا حق ہے کہ وہ خیریت دریافت کرنے کے لیے ملاقات کریں،اگر ملاقات میں سیاست ہوئی تو پھر کوئی گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ احتجاج کرناسب جماعتوں کو حق ہے ،اسی ہفتے ہمارے اراکین اسمبلی سارے احتجاج کیلئے نکلے ، وہ ہائی کورٹ بھی آئے ،وہ اڈٰیالہ بھی گئے ،احتجاج بھی ہوگا، ہم عدالت بھی جائیں گے ،قومی اسمبلی، سینیٹ، صوبائی اسمبلیوں میں بھی آواز اٹھائیں گے ، خاموش ہم کسی صورت نہیں بیٹھیں گے ،پاکستان کی بہت بڑی جماعت کو دیوار سے لگانا یہ سمجھو یہ لوگ ملک چلانے میں سنجیدہ نہیں ،بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے حوالے سے علی محمد خان نے کہا کہ ہر چیز کا ایک ری ایکشن آتا ہے ،جب آپ ظلم کرتے ہیں تواس کا ری ایکشن ضرور آتا ہے ، ایک ماہ تک عمران خان کو دنیا سے الگ کردیا گیا، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ ری ایکشن نہ دے ؟،میں واضح بتادوں کہ ہم اور ہماری جماعت کبھی بھی اپنے اداروں کے خلاف نہیں رہے ۔

