صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیاری مریم نامی یوٹیوبر دوران زچگی انتقال کر گئیں

  • پاکستان
پیاری مریم نامی یوٹیوبر دوران زچگی انتقال کر گئیں

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)معروف یوٹیوبر، ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا انفلوئنسر پیاری مریم دوران زچگی انتقال کر گئیں، وہ اپنے سادہ مواد اور الفاظ کی وجہ سے کافی شہرت رکھتی تھیں، ان کے ولاگز کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا رہا ہے۔

وہ یوٹیوب سمیت انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر بھی یکساں مقبول تھیں اور ان کے فیملی ولاگز کو باقیوں کے مقابلے زیادہ اچھا سمجھا جاتا تھا ۔پیاری مریم امید سے تھیں اور اپنے ہاں متوقع بچوں کی پیدائش سے متعلق متعدد ولاگزبھی بنا چکی تھیں ،پیاری مریم کے شوہر احسن علی نے گزشتہ روز اپنی اہلیہ کے انتقال سے متعلق ویڈیو شیئر کی اور بتایا کہ وہ دوران زچگی پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں۔ مداحوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

قائد اعظم ٹرافی فائنل،سیالکوٹ کو جیت کیلئے پہاڑ جیسا ہدف

کرائسٹ چرچ ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز ٹیم مشکلات کا شکار

شان مسعود کے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 13 ہزار رنز مکمل

ایشیز دوسرا ٹیسٹ، انگلینڈ نے 9 وکٹ پر 325 رنز بنالئے

نیدرلینڈز کے کرکٹرز این سی اے میں سکلز پروگرام کا حصہ

گوگل پر زیادہ سرچ،سپر لیگ بھی فہرست میں شامل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak