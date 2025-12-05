صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاخیرسے آمد،ڈی آئی جی کی لاہور ہائیکورٹ میں ’’تفتیش‘‘

تاخیرسے آمد،ڈی آئی جی کی لاہور ہائیکورٹ میں ''تفتیش''

آزادکشمیر گاڑیوں کے سکینڈل میں ملوث تھے ؟،عدالت کا رانامنصورسے سوال مقدمہ سے ڈسچارج ہوا:ڈی آئی جی،پولیس مینج ہوگئی ہوگی :جسٹس شہرام سرور

لاہور(کورٹ رپورٹر )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس شہرام سرور چودھری نے مقدمات سے بری ہونے والے ملزموں کے سی آر او ریکارڈ سے متعلق کیس کی سماعت کی، عدالت نے بروقت پیش نہ ہونے پر ڈی آئی جی آئی ٹی رانا منصور پر اظہار برہمی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر فریقین کو بحث کیلئے طلب کر لیا۔عدالت نے دوران سماعت استفسار کیا کہ ڈی آئی جی آئی ٹی کو بلوایا تھا وہ کدھر ہیں؟ ،ڈی آئی جی لیگل ملک اویس احمد نے جواب دیا وہ آر ہے ہیں، فاضل جج نے کہا کیا عدالت ان کی پابند ہے کہ اس کا انتظار کرے ، کیا یہ مذاق ہے ؟ دوبارہ کیس کو سنیں گے آئی جی کو بلوا لیں۔

ڈی آئی جی آئی ٹی کی آمد پرعدالت نے کہا کیا تم وہی نہیں ہو جس کو سزا ہوئی تھی؟، ڈی آئی جی نے جواب دیا نہیں سر میں وہ نہیں ہوں۔عدالت نے استفسار کیا آزاد کشمیر میں گاڑیوں کا جو سکینڈل تھا کیا آپ اس معاملے میں ملوث نہیں تھے ؟ ،ڈی آئی جی نے کہا میں نے ملزم پکڑے تھے بعد میں مجھے بھی اسی مقدمے میں ملوث کر دیا گیا تاہم پولیس نے مقدمے سے ڈسچارج کر دیا تھا۔جسٹس شہرام سرور چودھری نے کہا کہ پولیس مینج ہو گئی ہو گی، آپ بری جو ہو گئے تھے اس لئے عدالتوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ عدالت نے ڈی آئی جی آئی ٹی رانا منصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ12 دسمبر تک آپ کو آخری موقع دے رہے ہیں، محتاط رہیں آئندہ کوئی رعایت نہیں ملے گی۔کیس کی سماعت12دسمبر تک ملتوی کردی گئی ۔

