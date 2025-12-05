صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو کیس 74 سے کم ہو کر 30 رہ گئے

  • پاکستان
اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی وزیر برائے قومی صحت سید مصطفی کمال نے کہا ہے کہ مربوط حکمتِ عملی کے نتیجے میں پولیو کیس 74 سے کم ہو کر 30 رہ گئے ہیں۔

ان خیالات کا اظہار انہوں نے جنیوا میں گاوی بورڈ میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا۔وزیر صحت نے انسدادِ پولیو اور حفاظتی ٹیکہ جات میں قابلِ ذکر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ معمول کے حفاظتی ٹیکوں کی کوریج میں نمایاں بہتری ریکارڈ کی گئی ہے ،زیرو ڈوز بچوں کی نشاندہی اور رسائی حکومتِ پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔

