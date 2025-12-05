صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا اعتراف

  • پاکستان
اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا اعتراف

پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے استوار کیے بغیر اس ملک میں سیاست نہیں کی جاسکتی۔

ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر سیف نے کہا کہ پی ٹی آئی میں شاید کئی لوگ ہوں گے جو مجھ پر الزامات لگائیں گے مگر میں جو اندر ہوں وہی باہر بھی ہوں، کبھی تعلقات چھپائے نہیں۔انہوں نے کہا کہ عمران خان سمیت سب کو پتا ہے کہ ہاں!میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن میں اسرائیل اور بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ہدایتکار نے نیلوفر میں ماہرہ سے اداکاری صحیح نہیں کروائی:فضا علی

ٹیلر سوئفٹ سب سے زیادہ سنی جانیوالی عالمی فنکارہ

عائزہ خان کاسمیٹک سرجری کے بعد ‘مائیکل جیکسن’ قرار

سٹائل ایوارڈز نامزدگیوں کا اعلان ،تقریب 11 دسمبر کو ہوگی

وکی کوشل نے والد بننے کو سب سے بڑا لمحہ قرار دیدیا

اے آئی فحش تصاویر بنانوالوں کو سزا دے :رشمیکا مندانا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak