پشاور:مبینہ پولیس مقابلے، لعلے گروپ کے 3 دہشتگرد ہلاک
پشاور(این این آئی)پولیس کی سپیشل ٹیموں نے پورن شانگلہ اور شاہ پور میں کارروائیاں کرتے ہوئے جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروہ لعل شیر عرف لعلے گروپ کو انجام تک پہنچا دیا۔۔۔
گروہ پشاور، نوشہرہ، چارسدہ اور گرد و نواح میں دہشت، پولیس پر حملوں، قبضہ اور بھتہ خوری کی علامت تھا، پولیس کی سی سی پی سپیشل ٹیم کے گزشتہ روز علی الصبح پورن شانگلہ اور شاہ پور پشاور میں مبینہ مقابلے ہوئے ،پولیس نے بتایا کہ اشتہاری ملزم لعل شیر اور جان شیر شانگلہ میں،جبکہ رمضان شیر پشاور میں ماراگیا، ملزم قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری، پولیس پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ اورزمینوں پر قبضوں کے درجنوں مقدمات میں مطلوب تھے۔