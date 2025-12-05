پاکستان اور یواے ای کا ڈیجیٹل ترقی کو تیز کرنے پراتفاق
اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن شزا فاطمہ خواجہ سے متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں نئے تعینات سفیر ایچ ای سالم الزعابی نے گزشتہ روز ملاقات کی ہے ، دونوں فریقین کا سرحد پار شراکت داری اور ڈیجیٹل ترقی کو تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔
