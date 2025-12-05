صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ نہیں، دوبارہ تقرری ہوسکتی : رانا ثنا

  • پاکستان
آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ نہیں، دوبارہ تقرری ہوسکتی : رانا ثنا

فیض حمید سے متعلق فیصلہ اسی ماہ آجائیگا،سزا سے متعلق پیشگوئی نہیں کرنی چاہیے سہیل آفریدی قومی سلامتی میں حائل ہوئے تو سیاسی مستقبل تاریک:مشیر وزیراعظم

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا اب آئین میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ نہیں ہے ، 5 سال بعد آرمی چیف کی دوبارہ بھی تقرری کی جاسکتی ہے ، سی ڈی ایف کی اہم تعیناتی ہونے جا رہی تھی ، اس کے لیے آئینی ترمیم ہوئی، اب آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر مقرر نہیں ہے ۔انہوں نے کہا ہماری معلومات کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل (ر )فیض حمید سے متعلق فیصلہ اسی دسمبر میں آجائے گا ،جبکہ فیض حمید کی سزا سے متعلق کوئی پیشگوئی نہیں کرنی چاہیے۔

اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثنائاللہ نے کہا کہ قومی سلامتی سے متعلق بیرون ملک سے پراپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ایسا پراپیگنڈا کرنے کی کوئی بھی قانون اجازت نہیں دیتا۔ سہیل آفریدی اگرنیشنل سکیورٹی کے راستے میں حائل ہوئے تو ان کا سیاسی مستقبل تاریک ہوگا اور وزیراعلیٰ کے پی نے آپریشن میں رکاوٹیں اور دہشتگردوں کی سہولت کاری کی تو انکا کوئی مستقبل نہیں ہے ، اگر سہیل آفریدی تقریروں کی حد تک سیاست کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہونی چاہیے ۔بانی پی ٹی آئی کو سابق وزیراعظم کے پروٹوکول کے مطابق بی کلاس اور سہولیات کا حق ہے ، ان سے ملاقات احتجاج ، گورنمنٹ کیخلاف تحریک اور دہشتگردی کی سہولت کاری سے متعلق لائحہ عمل کیلئے ہے تو ملاقات نہیں ہونی چاہیے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

متعدد وارداتیں:لاکھوں روپے ، فونز، قیمتی سامان لوٹ لیا

لاہور:دوران ڈیوٹی ٹک ٹاک بنانے والے 3 پولیس اہلکار نوکری سے فارغ

کوہاٹ :دو گروپوں میں فائرنگ ، 4 افراد قتل ، 2 زخمی

15 پولیس افسروں کے تقررو تبادلے، نوٹیفکیشن جاری

لاہور:سوشل میڈیا پر متنازع سرگرمیوں کے الزام میں پولیس اہلکار کیخلاف مقدمہ

ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا میں نمایاں اضافہ ریکارڈ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کپتان نے مایوس نہیں کیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
افواہیں اور خدشات
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مزاحمت اور معاشرہ
بابر اعوان
کنور دلشاد
گورنر راج‘ آئینی حقیقت اور پس پردہ عزائم
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ پلان اور پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امیر حمزہ
قرآن کریم، اتحادِ اقوام اور پاکستان کی اڑان
امیر حمزہ
Dunya Bethak