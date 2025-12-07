صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس کو آلو اور کینو ایران کے راستے برآمد کرنے کی اجازت

  • پاکستان
وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس کو آلو اور کینو ایران کے راستے برآمد کرنے کی اجازت

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومت پاکستان کی جانب سے وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس کو اس سال آلو اور کینو ایران کے راستے برآمد کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔

وزارتِ تجارت کی جانب سے جاری کردہ سرکلر کے مطابق کینو اور آلو کی برآمد کے لیے ایکسپورٹ پالیسی آرڈر کے تحت موجودہ سیزن کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے ۔واضح رہے کہ گزشتہ سیزن میں روس اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کو کینو اور آلو کی برآمد افغانستان کے ذریعے ہوئی تھی تاہم پاک افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم مکمل فٹ، عالمی مقابلوں پر توجہ مرکوز

ایشیز ٹیسٹ،انگلینڈ پر اننگز کی شکست کا خطرہ منڈلانے لگا

ویسٹ انڈیز کا فائٹ بیک، یقینی شکست ڈرا میں تبدیل

آپ کو برطرف کیا جا سکتا ہے ،شاستری کا گمبھیر کو انتباہ

نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کا فائنل آج کھیلا جائیگا

ایران کے میراتھن میں بغیر حجاب سیکڑوں خواتین کی دوڑ ، منتظمین گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak