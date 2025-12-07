بائنانس لیڈرشپ کادورہ پاکستان ،اعلیٰ قیادت سے ملاقات
اسلام آباد میں اجلاس ،وزیراعظم شہباز شریف،فیلڈمارشل عاصم منیرکی شرکت چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بریفنگ دی
اسلام آباد (اے پی پی)بائنانس کی سینئر لیڈرشپ نے پاکستان کا دورہ کیا اور ملک کی اعلیٰ سیاسی وعسکری قیادت سے ملاقات کی، حکومت نے ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کیلئے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق بائنانس کی سینئر قیادت بشمول گلوبل سی ای او رچرڈ ٹینگ نے ملک کی اعلی قیادت سے ملاقات کیلئے اسلام آباد کا دورہ کیاجسے بڑی پیشرفت قرار دیا جارہا ہے ۔وزیراعظم محمد شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیف آف آرمی سٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری و ہلال جرات نے اجلاس میں شرکت کی۔چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور اپنے ادارے کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔