بدعنوانی کیخلاف جدوجہد پوری قوم کی ذمہ داری، صدر زرداری
کرپشن ترقی کی رفتار سست اور قانون کی بالادستی کمزور کرتی ، یوم انسدادِ بدعنوانی پر پیغام
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدر مملکت آصف علی زرداری نے بین الاقوامی یوم انسدادِ بدعنوانی پر پیغام میں کہا کہ بدعنوانی کے خلاف جدوجہد پوری قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بدعنوانی اداروں کو کمزور اور عوام کا اعتماد متاثر کرتی ہے ۔اقوام متحدہ نے انسدادِ بدعنوانی دن 2003 میں مقرر کیا، کرپشن ترقی کی رفتار سست اور قانون کی بالادستی کمزور کرتی ہے ۔پاکستان نے وقت کے ساتھ احتسابی نظام بہتر بنایا ہے ۔ اختیارات کے غلط استعمال اور مالی بے ضابطگیوں کے کیسز میں رقوم واپس لی گئیں۔متاثرہ شہریوں اور اداروں کو ریلیف اور اثاثے واپس ملے ۔ احتسابی اداروں کو سیاسی وابستگیوں سے بالاتر رہنا ہوگا۔