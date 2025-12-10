قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل طاہر حسین مستعفی
اسلام آباد(دنیا نیوز)قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل طاہر حسین مستعفی ہوگئے، سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے استعفیٰ منظور کرلیا، قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل طاہر حسین نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے ،ان کا استعفیٰ یکم جنوری 2026 سے مؤثر ہوگا۔
