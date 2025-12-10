صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل طاہر حسین مستعفی

اسلام آباد(دنیا نیوز)قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل طاہر حسین مستعفی ہوگئے، سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے استعفیٰ منظور کرلیا، قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل طاہر حسین نے ذاتی وجوہات کی بنیاد پر استعفیٰ دیا ہے ،ان کا استعفیٰ یکم جنوری 2026 سے مؤثر ہوگا۔

