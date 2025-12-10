صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور : مبینہ پولیس مقابلے زیر حراست 5 منشیات فروش ہلاک

  • پاکستان
لاہور : مبینہ پولیس مقابلے زیر حراست 5 منشیات فروش ہلاک

لاہور(کرائم رپورٹر، اے پی پی)پنجاب پولیس کے ذیلی ادارے کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ (سی سی ڈی) سے مبینہ پولیس مقابلوں کے دوران زیرِ حراست 5 منشیات فروش ہلاک ہوگئے۔

ترجمان کے مطابق سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن پولیس کی زیرِ حراست ملزموں کو ریکوری کیلئے لے جایا جا رہا تھاکہ ان کے ساتھیوں نے انہیں چھڑانے کیلئے فائرنگ کر دی، پولیس نے جوابی کارروائی کی اور اس کے نتیجے میں زیرِ حراست ملزم ہلاک ہو گئے ۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزموں کی شناخت رفاقت، شاہد اکرام، زاہد، نادر افضل اور کامران اقبال کے ناموں سے ہو گئی ہے ۔ملزموں کیخلاف منشیات فروشی سمیت دیگر سنگین جرائم کے مقدمات درج تھے ۔ پانچوں لاشیں ضابطے کی کارروائی کیلئے مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ندا یاسر کے بیان پر فوڈ ڈلیوری رائیڈرز کا شدید احتجاج، معافی کا مطالبہ

بالی ووڈ باکس آفس کے 90فیصد نمبر جعلی:دیویا کھوسلہ

صبا قمر نے احمق لوگوں پر دھیان نہ دینے کی نصیحت کی:لائبہ خان

مس یونیورس مقابلے میں جمیکا کی حسینہ حادثے کا شکار

غزہ کے درد ناک واقعے پر مبنی فلم گولڈن گلوب ایوارڈ میں نامزد

بہروز سبزواری کی زیادہ شادیاں کرنیوالے مردوں پر تنقید

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak