  • پاکستان
بشریٰ بی بی عمران خان کو دھوکا دینے کا سوچ بھی نہیں سکتیں : مریم وٹو

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سابق خاتون اول بشریٰ بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی اپنے شوہر بانی پی ٹی آئی عمران خان کو دھوکا دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتیں۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں مریم وٹو نے کہا ہے کہ 8 ہفتوں سے خاندان کے افراد کو بشریٰ بی بی سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی، حتیٰ کہ وکلاء کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، ہمارے پاس بشریٰ بی بی سے متعلق کوئی خبر نہیں۔ مریم وٹو کا کہنا تھا کہ کچھ ٹاؤٹس کو استعمال کر کے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی کو دھوکا دے کر اپنی بہن بشریٰ بی بی کو باہر لانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہمارے خلاف ایک گھناؤنامنصوبہ بنایا جا رہا ہے ، یہ لوگ کس طرح اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں۔

