صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب : پہلی بار کرسمس تقریبات 14 سے 25 دسمبر منانیکا اعلان

  • پاکستان
پنجاب : پہلی بار کرسمس تقریبات 14 سے 25 دسمبر منانیکا اعلان

لاہور(این این آئی)حکومت پنجاب تاریخ میں پہلی بار کرسمس کی تقریبات 14 سے 25 دسمبر تک منائے گی، یہ تقریبات پنجاب بھر میں منائی جائیں گی جن میں مرکزی مقامات پر کرسمس ٹری بنانے کے علاوہ آزادی اور خوشحالی کی شمعیں بھی روشن کی جائیں گی۔

ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور و انسانی حقوق سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے اعلٰی سطح کے اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔صوبائی وزیر نے کہا کہ 14دسمبر کو کیتھولک چرچ لاہور سے لبرٹی چوک تک کرسمس ریلی نکالی جائے گی جس میں کیتھڈرل، نولکھا کے علاوہ کیتھولک چرچ شرکت کرے گا۔ اس دن شام کو 6 بجے لبرٹی چوک میں امن کا پیغام دینے کے لئے شمعیں روشن کی جائیں گی اور کرسمس کا کیک کاٹا جائے گا۔20 دسمبر کو سائیکل ریلی نکالی جائے گی جبکہ 21 دسمبر کو سپورٹس گالا کا انعقاد کیا جائے گا۔پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنر ز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ کرسمس کی تقریبات بھرپور طریقے سے منائی جائیں ۔ کرسمس کی سب سے بڑی تقریب 22 دسمبر کوکیتھڈرل چرچ آف پاکستان میں منعقد ہو گی جس میں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف خود کرسمس کیک کاٹیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نیشنل گیمز : آرمی کی سبقت جاری، واپڈا جمنا سٹکس چیمپئن بن گیا

آزاد جموں و کشمیر میں پی ایس ایل کا میدان سجنے کو تیار

آئی پی ایل نیلامی، 1ہزار سے زائد کھلاڑی نکال دئیے گئے

نیوزی لینڈ،ویسٹ انڈیز دوسرے ٹیسٹ کا آج آغاز

بی بی ایل ،بابر اعظم اور شاہین آفریدی آسٹریلیا پہنچ گئے

مارک ووڈ ایشز سیریز کے باقی میچز سے باہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak