عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں،محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے،دہشتگردی پاکستان کا نہیں بھارت کا وتیرہ:دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں:فیلڈ مارشل سید عاصم منیر
ریاستِ طیبہ اور ریاستِ پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق ،جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا تو وہاں انتشار اور فساد فی الارض نے جگہ لی ، علماء قوم کی نظر میں وسعت پیدا کریں:سی ڈی ایف افواج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا،فرقہ پرستی کا خاتمہ وقت کی ضرورت،معاشی ترقی کیلئے دہشتگردی کا خاتمہ کرناہوگا:وزیراعظم ،قومی علما کنونشن سے خطاب
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا عزت اور طاقت تقسیم سے نہیں، محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے ، دہشتگردی پاکستان کا نہیں بھارت کا وتیرہ ہے ، دشمن کو چھپ کر نہیں للکار کر مارتے ہیں ، چیف آف ڈیفنس فورسز (سی ڈی ایف)عاصم منیر نے قومی علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ریاستِ طیبہ اور ریاستِ پاکستان کے درمیان گہرا تعلق موجود ہے اور مقدساتِ اسلام کے دفاع کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جس قوم نے علم اور قلم کو چھوڑا وہاں انتشار اور فساد فی الارض نے جنم لیا، جبکہ عزت اور طاقت محنت اور علم سے حاصل ہوتی ہے ، تقسیم سے نہیں۔انہوں نے دہشت گردی کو بھارت کا وتیرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم اور افواج دشمن کا مقابلہ ڈٹ کر کرتی ہیں،انہوں نے واضح کیا کہ اسلامی ریاست میں جہاد کا اعلان صرف ریاست کا اختیار ہے ، کوئی فرد یا گروہ اس کا مجاز نہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ ہم دشمن کو چھپ کے نہیں للکار کر مارتے ہیں،معرکۂ حق میں کامیابی اللہ کی نصرت سے ملی۔انہوں نے علماء سے اپیل کی کہ وہ قوم کو متحد رکھیں اور عوام کی نظر میں وسعت پیدا کریں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔
اسلام آباد(نامہ نگار،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کامیابی جادو ٹونے سے نہیں محنت سے ملتی ہے ، یکجہتی کی فضا قائم ہونے تک ملک ترقی نہیں کر سکتا،فوج کا دفاع کرنا سب کی ذمہ داری، فرقہ پرستی کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے ۔وفاقی دارالحکومت میں قومی علما کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا معرکہ حق میں علما اور قوم کی دعاؤں سے پاکستان کو اہم کامیابی ملی، مسلح افواج کی جرأت سے بھارت کو شرمناک شکست ہوئی، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔شہباز شریف نے کہا پاکستان کو معاشی ترقی کی طرف لے جانے کے لیے سرتوڑ کوششیں کررہے ہیں مگر دہشت گردی اور یہ کوششیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ، اِس ملک کو ترقی دینے کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ واریت کا خاتمہ ضروری ہے اس کے لیے علما اپنا کردار ادا کریں، اب بھی کچھ علما ایسے ہیں جو فرقہ واریت پر بات کرتے ہیں۔
وزیراعظم نے کہا افغانستان سے لوگ یہاں آکر دہشت گردی کرتے ہیں اور ہمارے لوگ شہید ہورہے ہیں، بلوچستان اور کے پی میں بے گناہ لوگ خوارج کا نشانہ بن رہے ہیں، یہی صورتحال رہی تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ نہ جادو ٹونے سے اور نہ کسی اور طریقے سے صرف شب و روز محنت سے ملک ترقی کرے گا، پوری قوم کو قومی معاملات پر یکجا ہونا ہوگا۔شہباز شریف نے مزید کہا کہ دشمن حیران اور دوست خوش ہیں کہ پاکستان نے نہ صرف دشمن کے خلاف معرکہ جیتا بلکہ دوست ممالک اسے اپنی فتح سمجھتے ہیں اور ہمیں مبارک باد دیتے ہیں مگر افواج پاکستان کے خلاف زہر آلود پراپیگنڈا کیا جائے تو فوج کا دفاع کرنا حکومت اور علما کرام سمیت سب کی ذمہ داری ہے ، افواج کی قربانیوں کا مذاق اڑائیں گے تو کون پاکستان کی عزت کرے گا۔معرکہ حق میں عظیم فتح حاصل ہوئی، معرکہ حق میں قوم کی دعائیں قبول ہوئیں، افواج کے ہر سپاہی کی معرکہ حق میں بے مثال کاوشیں شامل ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ کو جرات سے لیڈ کیا، مسلح افواج کی جرات اوربہادری سے دشمن کو عبرتناک شکست ہوئی، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے سیاسی وعسکری قیادت نے کردار ادا کیا،پاکستان کی معیشت آج تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے ۔