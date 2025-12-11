صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شارجہ میں 6دن کی بچی کے دانت نکل آئے ، ڈاکٹر حیران

  • عجائب دنیا
شارجہ میں 6دن کی بچی کے دانت نکل آئے ، ڈاکٹر حیران

شارجہ (نیٹ نیوز)یو اے ای کے شہر شارجہ میں پیدا ہونے کے صرف چھ دن بعد ایک نومولود بچی کے دانت نکل آنے کا منفرد واقعہ سامنے آیا ہے جس نے ڈاکٹروں کو حیران کردیا۔۔۔

عرب میڈیا کے مطابق بے بی مہرہ عبدالرحمان 3 دسمبر 2025 کو ام القوین کے خلیفہ ہسپتال میں پیدا ہوئی تھی۔ گھر میں معمولی معائنے کے دوران اہل خانہ نے منہ میں ایک ننھا سا دانت دیکھا تو فوراً ڈاکٹرز سے رابطہ کیا۔ڈاکٹرز نے اس کیفیت کو ‘ولادی دانت’ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ بعض بچوں میں پیدائش کے فوراً بعد یا چند دنوں میں دانت نمودار ہوسکتے ہیں۔ یہ دانت عام طور پر بچے کی صحت کے لیے خطرناک نہیں ہوتے ، مہرہ کے والد نے بیٹی میں غیرمعمولی طور پر جلد دانت نمودار ہونے پر خوشی اور حیرت کا اظہار کیا۔ ہسپتال کے ماہرین کے مطابق بچی کی صحت اچھی ہے اور کسی قسم کی تشویش کی ضرورت نہیں ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہر بانو نے ڈزنی کی شہزادی جیسمین کا روپ دھار لیا

ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

غلط رشتے میں پڑنے سے دیر سے محبت مل جانا بہتر :زویاناصر

اکشے کھنہ کی فلم میں بطور رحمن ڈکیت انٹری کا سوشل میڈیا پر چرچا

شاہ رخ کے نام پر بنا لگژری پلازہ لانچ کے دن ہی فروخت

صبا قمر کالاہورسے اسلام آباد منتقل ہونے کااعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak