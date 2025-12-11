صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حویلی لکھا : دوسری شادی پر خاوند کو تشدد کرکے قتل کردیا

  • جرم و سزا کی دنیا
حویلی لکھا : دوسری شادی پر خاوند کو تشدد کرکے قتل کردیا

اویس اکرم پرنجمہ کے بھائی ،دوساتھیوں نے ملکر تشدد کیا ،موقع پر چل بسا مقدمہ درج ،پولیس نے ملزموں کو گرفتارکرکے تفتیش شروع کردی

اوکاڑہ،حویلی لکھا(خبرنگار،نامہ نگار)تھانہ حویلی لکھا کے علاقے میں دوسری شادی کرنے کی رنجش پرپہلی بیوی نے ساتھیوں سے ملکر خاوند کو وحشیانہ تشدد کرکے مار ڈالا۔ رسول پور کے رہائشی اویس اکرم سے نجمہ عرف سونیا نے پسند کی شادی کر رکھی تھی،بعد میں اویس نے اپنی برادری میں دوسری شادی کر لی جس پر نجمہ روٹھ کر اپنے بھائی کے گھر چلی گئی ، گزشتہ روز نجمہ اپنے بھائی اور دوساتھیوں کے ہمراہ خاوند کے گھر آئی جنہوں نے اویس اکرم کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا،جو زخموں کی تاب نہ لاکر موقع پر ہی دم توڑ گیا،ملزم موقع سے فرار ہوگئے ۔ پولیس تھانہ حویلی لکھا نے مقتول کے بھائی کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیااور ملزموں کو گرفتار کرکے تفتیش شروع کردی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : انڈیکس 1 لاکھ 70 ہزار کی تاریخی سطح سے واپس

ڈالر 3 پیسے سستا، سونا 1200 روپے مہنگا، چاندی بلند سطح پر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 40 ارب کے 57177 سودے

کراچی چیمبر کا شرح سود میں ایک فیصد کمی کا مطالبہ

چینی کے نرخ کم، ایکس مل ریٹ 155 روپے کلو ریکارڈ

بینک اسلامی ایپ کے تحت ڈیجیٹل مالی خواندگی سے متعلق آگاہی سیشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak