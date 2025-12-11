نیشنل گیمز: پاک آرمی کی گولڈ میڈلز کی سنچری مکمل
واپڈا 46گولڈ میڈلز کیساتھ دوسرے ،نیوی 24کیساتھ تیسرے نمبر پر ،پنجاب نے 7گولڈ، خیبر پختونخوا نے 4، بلوچستان نے 2گولڈمیدلزجیتے
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان آرمی نے 35 ویں نیشنل گیمز میں گولڈ میڈلز کی سنچری مکمل کر لی، 113 گولڈ میڈلز کے ساتھ میڈل ٹیبل پر برتری مزید مستحکم کر لی،واپڈا 46 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے اور نیوی 24گولڈ میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے ۔پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کردہ میڈل ٹیبل کے مطابق پاکستان آرمی کا دستہ 113 گولڈ، 50 سلور اور 34 برانز میڈلز کے ساتھ سرِ فہرست ہے ۔واپڈا کے کھلاڑی 46 گولڈ، 43 سلور اور 34برانز میڈلز کے ساتھ دوسرے ، نیوی کے کھلاڑی 24 گولڈ،21
سلور اور 20 برانز میڈلز کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔پنجاب کی ٹیم 7 گولڈ، 23 سلور اور 32 برانز میڈلز کیساتھ چوتھے ، ایچ ای سی 6 گولڈ، 29 سلور اور 37 برانز میڈلز کے ساتھ پانچویں، سندھ 6 گولڈ، 15 سلور اور 38 گولڈ میڈلز کے ساتھ چھٹی اور پاکستان ایئر فورس 6 گولڈ، 11 سلور اور 14 برانز میڈلز کے ساتھ ساتویں پوزیشن پر تھے ۔خیبر پختونخوا نے 4 گولڈ، 8 سلور اور 30 برانز، بلوچستان نے 2 گولڈ، 6 سلور اور 11 برانز،
اسلام آباد نے 1 گولڈ، 3 سلور اور 4 برانز، ریلوے نے 2 گولڈ، 5 سلور اور 17 برانز، پولیس نے 17 برانز، گلگت بلتستان نے 3 برانز اور آزاد جموں کشمیر نے 1 برانز میڈ ل حاصل کیا ہے ۔ادھر بیڈ منٹن کے مینز سنگلز مقابلوں کے کوارٹر فائنلز میں واپڈا کے عرفان سعید، کے پی کے مراد علی، پنجاب کے رضا علی عادل اور واپڈا کے علی لاروش، ویمنز سنگلز میں واپڈا کی غزالہ شفیق، آرمی کی الجا طارق، واپڈا کی ماہور شہزاد اور آرمی کی عمارہ اشتیاق نے فتح سمیٹ کر سیمی فائنلز میں جگہ بنا لی۔