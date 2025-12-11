صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم پہلی مرتبہ فیفا سیریز میں شامل

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم کو پہلی مرتبہ فیفا سیریز میں شامل کرلیا گیا،پاکستان فٹبال فیڈریشن (پی ایف ایف) کے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان کے مطابق فیفا نے پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم کو فیفا سیریز میں شامل کرنے کی منظوری دیدی ہے ۔

پی ایف ایف کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فیفا سیریز میں شمولیت پاکستان میں ویمنز فٹبال کی بڑھتی ہوئی ترقی کا اعتراف ہے اور ایک نئے دور کا آغاز ہے ، اس سے کھلاڑیوں کو انٹرنیشنل سطح کے مقابلے کھیلنے کو ملیں گے ۔واضح رہے کہ فیفا سیریز 2026 مارچ اور اپریل میں کھیلی جائے گی۔ فیفا ویمنز سیریز کا آغاز برازیل، آئیوری کوسٹ اور تھائی لینڈ میں ہوگا،ویمنز فیفا سیریز کے تمام گروپس کا اعلان 2026 کے اوائل میں متوقع ہے ۔

 

