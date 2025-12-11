صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد : سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، اہلکار زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
حافظ آباد : سی سی ڈی سے مبینہ مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، اہلکار زخمی

حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)حافظ آباد میں قلعہ بخشہ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ میں 3 ڈاکو ہلاک جبکہ ایک پولیس ملازم زخمی ہوگیا۔

بتایا گیا ہے کہ تین روز قبل مسلح ڈاکوؤں نے موٹروے ایم ٹو پر کار خراب ہونے پر ایک فیملی کو نیچے اترتے ہی لوٹ لیا تھا۔گزشتہ روز ان ڈاکوؤں کا سی سی ڈی سے آمنا سامنا ہوگیا تو ڈاکوؤں نے پولیس پر فائرنگ کردی اورفائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک جبکہ ایک پولیس ملازم زخمی ہوگیا۔ ہلاک ہونے والے تینوں ڈاکوؤں فیصل عتیق، غلام حسین اور گلفام کا تعلق شیخوپورہ اور سانگلہ ہل کے علاقہ سے بتایا جاتاہے جو عرصہ دراز سے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

مہر بانو نے ڈزنی کی شہزادی جیسمین کا روپ دھار لیا

ندا یاسر نے فوڈ ڈلیوری رائیڈرز سے معافی مانگ لی

غلط رشتے میں پڑنے سے دیر سے محبت مل جانا بہتر :زویاناصر

اکشے کھنہ کی فلم میں بطور رحمن ڈکیت انٹری کا سوشل میڈیا پر چرچا

شاہ رخ کے نام پر بنا لگژری پلازہ لانچ کے دن ہی فروخت

صبا قمر کالاہورسے اسلام آباد منتقل ہونے کااعلان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak