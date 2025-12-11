صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یو اے ای پاسپورٹ دنیا میں سب سے طاقتور قرار،پاکستان 91ویں نمبر پر

  • دنیا میرے آگے
دبئی(دنیا مانیٹرنگ)آرٹن کیپیٹل کی فہرست کے مطابق 2025میں سب سے طاقتور پاسپورٹ متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کا ہے۔۔۔

 ، جس کے حامل شہری 179 ممالک میں بغیر ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ یو اے ای مسلسل ساتویں سال سرفہرست رہا۔ سنگاپور اور سپین دوسرے نمبر پر ہیں، جہاں ویزا فری سفر کی تعداد 175 ممالک ہے ۔ پاکستان 91 ویں نمبر پر ہے ، صرف 45 ممالک میں بغیر ویزے کے سفر ممکن ہے ، عراق، شام اور افغانستان سب سے کمزور پاسپورٹس والے ممالک میں شامل ہیں۔

 

 

