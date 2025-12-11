چین کی پاک افغان کشیدگی میں کمی کیلئے کردار ادا کرنیکی پھر پیشکش
بیجنگ(این این آئی)چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں کمی کیلئے پھر کردار ادا کرنیکی پیشکش کر دی ۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے زور دیا کہ دونوں ممالک کشیدگی کم کرنے کیلئے بات چیت کا راستہ اپنائیں۔۔۔
ترجمان نے کہا کہ باہمی اختلافات اور تنازعات کو سفارتی سطح پر بات چیت سے فوری طور پر حل کریں۔ترجمان گو جیاکن نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ہی چین کے روایتی اور دوستانہ پڑوسی ممالک ہیں اور یہ دونوں بھی ہمیشہ ایک دوسرے کے پڑوسی رہیں گے ۔چین کی خواہش ہے کہ دونوں ممالک اختلافات اور تنازعات کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کریں، کشیدگی کو کم کریں اور مل کر خطے کو پرامن اور مستحکم رکھیں۔