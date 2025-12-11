صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گولڑہ میں غیر ملکی شہریوں کا جھگی نشینوں پر بہیمانہ تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
گولڑہ میں غیر ملکی شہریوں کا جھگی نشینوں پر بہیمانہ تشدد

زبردستی جھگیوں میں داخل ہوکر عورتوں کو ساتھ لے جانیکی کو شش منع کر نے پر ایک جھگی نشین کا سرپھاڑ دیا،مقدمہ درج ،3ملزم گرفتار

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)گولڑہ کے علاقے میں جھگی نشینوں اورغیر ملکی شہریوں میں جھگڑا، پولیس نے سیکٹر ایف بارہ سے سے تین غیر ملکی شہریوں کو گرفتار کر لیا ،واقعے کا مقدمہ تھانہ گولڑہ میں درج کر لیا گیا ، متن کے مطابق غیر ملکی شہریوںنے جھگی نشینوں کی خواتین اور بچوں پر بہیمانہ تشدد کیا ، غیرملکی شہری زبردستی جھگیوں میں داخل ہوئے اور خواتین کی زبردستی ویڈیو بنانے لگے ، انہوں نے عورتوں کو زبردستی ساتھ لے جانے کی کوشش بھی کی۔ سکندرنامی جھگی بان نے ان کو منع کیا تو ڈنڈوں سے اس کا سر پھاڑ دیا ،متاثرین کے مطابق غیر ملکی شہر یوں نے ان کی عورتوں کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور مارا پیٹا ۔

