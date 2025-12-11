صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چینی کے نرخ کم، ایکس مل ریٹ 155 روپے کلو ریکارڈ

  • کاروبار کی دنیا
چینی کے نرخ کم، ایکس مل ریٹ 155 روپے کلو ریکارڈ

فارورڈ سودے 139روپے میں بک،مزید کمی کا امکان، عبد الرؤف ابراہیم

کراچی(رپورٹ :حمزہ گیلانی)کراچی میں چینی کی قیمتوں میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ،شہر میں چینی کی ایکس مل قیمت 155 روپے فی کلو تک آگئی ہے ۔ چیئرمین گروسرز اینڈ ہول سیلرز عبد الرؤف ابراہیم کے مطابق ملک میں چینی کی کرشنگ شروع ہونے اور مناسب مقدار میں چینی اسٹاک موجود ہونے کے باعث قیمتوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے ۔عبد الروف ابراہیم کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں چینی کی فراہمی وافر ہے ۔ گوداموں میں ڈیڑھ لاکھ ٹن درآمد شدہ چینی پڑی ہے جبکہ ملکی پیداوار بھی بہتر رہی ۔ان کے مطابق اگر موجودہ رفتار جاری رہی تو چینی کی ایکس مل قیمت 100روپے فی کلو تک پہنچ سکتی ہے ۔پنجاب میں بھی ملوں نے ایکس مل قیمت کم کرکے 150روپے مقرر کر دی ہے ۔ ہول سیل مارکیٹ ذرائع کے مطابق فارورڈ سودے بھی 139روپے فی کلو میں بک ہوناشروع ہوگئے ہیں جو مستقبل میں مزید کمی کا اشارہ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نیشنل گیمز: پاک آرمی کی گولڈ میڈلز کی سنچری مکمل

پاکستانی فائٹر عبدالمنان ایشین چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے

پنجاب کی تاریخ کی پہلی سی ایم پنجاب سپیشل گیمز کا شاندار آغاز

پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم پہلی مرتبہ فیفا سیریز میں شامل

پاکستان انڈر 19ٹیم ایشیا کپ میں شرکت کیلئے دبئی روانہ

شاہین آفریدی نے مچل سٹارک کو لیجنڈ کھلاڑی قرار دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak