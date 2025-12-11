صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کراچی چیمبر کا شرح سود میں ایک فیصد کمی کا مطالبہ

  • کاروبار کی دنیا
کراچی چیمبر کا شرح سود میں ایک فیصد کمی کا مطالبہ

بیرونی شعبوں میں بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ،صدرریحان حنیف

کراچی(بزنس رپورٹر)کراچی چیمبرکے صدر ریحان حنیف اورچیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا نے اسٹیٹ بینک پر زور دیا ہے کہ وہ پالیسی ریٹ میں کم از کم 100 بیسز پوائنٹس کی کمی کرے تاکہ شرحِ سود کو 10 فیصد تک لایا جا سکے کیونکہ 2024 کے مقابلے میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے لہذا اب مانیٹری پالیسی میں نرمی کی خاصی گنجائش ہے۔ مشترکہ بیان میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ مسلسل چار بار 11 فیصد پر برقرار رہا مگر طویل عرصے تک اسے بلند شرحِ پر برقرار رکھنا معیشت پر بھاری بوجھ ڈالنے کا باعث ہے ، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ اسے کم از کم ایک فیصد تک نیچے لایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے بیرونی شعبوں میں بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں جو پروگرام انفلوز اور زرمبادلہ ذخائر میں بتدریج اضافے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے ،اس پیشرفت نے مجموعی طور پر معیشت پر دباؤ کم کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شرحِ سود میں کمی سرمایہ کاری کے رجحان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ضروری توانائی فراہم کرے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

مضر اثرات سے پاک وزن گھٹانے کی دوا تیار کرنیکا دعویٰ

ہرن کرسمس سٹور میں گھس آیا اور کرسی میں جا پھنسا

شارجہ میں 6دن کی بچی کے دانت نکل آئے ، ڈاکٹر حیران

امریکی سیریل ریکارڈ بریکر کا بیٹے کیساتھ انوکھا ریکارڈ!

چینی سائنس دانوں کا رعشے کے علاج میں پیشرف کا دعویٰ

سوئٹزرلینڈ:تین لاکھ لیگوکے اینٹوں سے ترتیب دیا گیا میورل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak