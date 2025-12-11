صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غازی آباد سے اغوا بچی مظفر گڑھ سے بازیاب، ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
غازی آباد سے اغوا بچی مظفر گڑھ سے بازیاب، ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)غازی آباد سے اغوا ہونے والی دوسالہ بچی مظفر گڑھ سے بازیاب، غازی آباد تفتیشی پولیس نے ملزم گرفتار کر لیا۔

اغوا کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن ذیشان رضا نے ایس پی انویسٹی گیشن کینٹ راحیلہ اقبال کی سربراہی میں بچی کی بازیابی کیلئے ٹیم تشکیل دی ،تفتیشی انچارج تھانہ غازی آباد محسن رفیق نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی میں ملزم کو گرفتار کر کے بچی کو مظفر گڑھ سے بازیاب کروا لیا ۔پولیس کا کہنا ہے کہ اغوا کار بچی کا سوتیلا باپ ہے جوگھریلو رنجش پر لے گیا تھا جسے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نیشنل گیمز: پاک آرمی کی گولڈ میڈلز کی سنچری مکمل

پاکستانی فائٹر عبدالمنان ایشین چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گئے

پنجاب کی تاریخ کی پہلی سی ایم پنجاب سپیشل گیمز کا شاندار آغاز

پاکستان ویمنز فٹبال ٹیم پہلی مرتبہ فیفا سیریز میں شامل

پاکستان انڈر 19ٹیم ایشیا کپ میں شرکت کیلئے دبئی روانہ

شاہین آفریدی نے مچل سٹارک کو لیجنڈ کھلاڑی قرار دیدیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اہلِ قلم کے حقوق اور فرائض
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جمشید نسروانجی سے جوگندر ناتھ منڈل تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
قانونِ دیت اور صلح
خورشید ندیم
ڈاکٹر رشید احمد خاں
صدر سوبیانتوکا دورۂ پاکستان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
عمران یعقوب خان
انسانی حقوق کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث… (12)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak