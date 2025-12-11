صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی سیریل ریکارڈ بریکر کا بیٹے کیساتھ انوکھا ریکارڈ!

واشنگٹن(نیٹ نیوز)امریکا کے سیریل ریکارڈ بریکر نے اپنے کم عمر بیٹے کے ساتھ مل کر بطور ٹیم کم وقت میں ‘ہنگری ہنگری ہپوز’ کلیئر کرکے گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔۔۔

ریاست آئیڈاہو سے تعلق رکھنے والے ڈیوڈ رش (جو بیک وقت سب سے زیادہ گینیز ورلڈ ریکارڈز رکھتے ہیں) نے بتایا کہ ان کے بیٹے پیٹر نے چند ماہ قبل ان سے بطور ٹیم کوئی ریکارڈ قائم کرنے سے متعلق پوچھا۔اپنی ویب سائٹ پر ڈیوڈ رش کا کہنا تھا کہ دونوں نے مل کر ایسا ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی جس کو صرف توڑا ہی نہیں جا سکتا ہو بلکہ اس کے لیے کی جانے والی کوشش میں پُر لطف ہو۔انہوں نے بتایا کہ بالآخر ان کو ایسا ریکارڈ مل گیا جو کہ ‘ہنگری ہنگری ہپوز’ کو بطور دو کی ٹیم کم وقت میں کلیئر کرنے کا تھا۔ڈیوڈ رش نے 5.8 سیکنڈ میں یہ کارنامہ انجام دے کر ریکارڈ قائم کیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 8.91 سیکنڈ میں بنایا گیا تھا۔

 

