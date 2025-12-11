ہرن کرسمس سٹور میں گھس آیا اور کرسی میں جا پھنسا
نیویارک(نیٹ نیوز)امریکی ریاست ٹینیسی میں ایک کرسمس تھیم والے سٹور میں ہرن اچانک گھس آیا اور دکان میں ادھر اُدھر دوڑتا پھرنے کے بعد ایک کرسی میں پھنس گیا، جس کے بعد پولیس نے اسے محفوظ طریقے سے باہر نکال دیا۔۔۔
پولیس کے مطابق ایک سٹور میں ہرن کے داخل ہونے کی اطلاع پر اہلکار فوری موقع پر پہنچے اور صورتحال کو قابو میں کیا۔ پولیس نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ہرن نے سٹور کے اندر آکر شاندار دورہ کیا سجاوٹ دیکھی، گارلینڈ کا معائنہ کیا اور اسٹور کے اندر ہی خوب دوڑ بھی لگائی۔ ہرن سٹور میں ادھر سے اُدھر بھاگتے ہوئے ایک کرسی کے نچلے حصے میں پھنس گیا، جس کے باعث افسران نے اسے کھینچ کر باہر نکال لیا، آزاد ہوتے ہی وہ فوراً سٹور سے باہر جنگل کی جانب بھاگ گیا۔ سٹور کی مرچنڈائزر لیزا میلینکون کے مطابق یہ واقعہ غیر متوقع تھا، ملازمین کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔