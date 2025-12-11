صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مضر اثرات سے پاک وزن گھٹانے کی دوا تیار کرنیکا دعویٰ

لاہور(نیٹ نیوز)محققین نے ایک نیا مرکب بنانے کا دعویٰ کیا ہے جو میٹابولزم کو بڑھاتا ہے ا ور بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر کرتا ہے۔۔۔

 اس کے علاوہ یہ جدت ایسی وزن کم کرنے والی گولیاں بنانے میں مدد دے گی جس کے مضر اثرات نہیں ہوں گے ۔اوزیمپک اور ویگووی جیسی جی ایل پی-1 ادویات نے وزن کم کرنے میں بہت سے لوگوں کی مدد کی ہے ۔ یہ ادویات ہفتہ وار انجیکشنز کے ذریعے دی جاتی ہیں جو دماغ اور پیٹ کے درمیان رابطے میں تبدیلی لا کر بھوک پر اثر انداز ہوتی ہیں۔البتہ، ان ادویات کے کچھ مضر اثرات بھی ہوتے ہیں جن میں بھوک کا ختم ہوجانا، مسل ماس کا کم ہوجانا اور پیٹ کی تکلیف شامل ہیں۔محققین کا کہنا ہے کہ یہ نیا مرکب بھوک کا راستہ اپنانے کے بجائے میٹابولک سرگرمی کو پٹھوں میں براہ راست بڑھاتا ہے ۔جانوروں پر کی جانے آزمائش میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ مرکب بلڈ شوگر کی سطح کو بہتر کرتا ہے ۔

 

