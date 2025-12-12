پی پی نے ڈکٹیٹروں کی وردیاں اتروائیں
لاہور (سپیشل رپورٹر) گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی علمبردار ہے اور تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے ،یہ نہیں ہوتا کہ سڑکوں پر آکر لاٹھیاں ماری جائیں۔۔۔
جمہوریت کا راستہ بات چیت سے ہی نکلتا ہے، سیاسی جماعتیں اور رہنما اپنی کارکردگی سے عوام میں جگہ بناتے ہیں، پیپلز پارٹی جمہوریت کی حمایت کرتی ہے ،گورنرراج آئین کا حصہ ضرور ہے مگر ابھی لگا نہیں،مولانا فضل الرحمن ہمارے بزرگ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے چنیوٹ میں پیپلز پارٹی پنجاب کے جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ کے والدکے انتقال پر اہلخانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔ گورنر نے کہا کہ وہ حسن مرتضیٰ کے والد کے انتقال پر تعزیت کے لیے آئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اس غم میں ان کے ساتھ کھڑی ہے ۔ سیاسی جماعتیں اور رہنما اپنی کارکردگی سے عوام میں جگہ بناتے ہیں۔ جب بھی ملک میں آمریت آئی، آمروں نے اپنی جماعتیں بنائیں مگر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آمریت کا مقابلہ کیا اور ڈکٹیٹروں کی وردیاں اتروائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان 1947ء میں مذاکرات کے ذریعے بنا تھا اور قائداعظم نے بھی ڈائیلاگ کے ذریعے کامیابی حاصل کی۔عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی نشست چھوڑ دیتے لیکن اس وقت سپیکر نے اپنی رولنگ دینا شروع کر دی ، آرٹیکل 6اس وقت لگنا چاہئے تھا جب انہوں نے غیر آئینی اقدام کئے۔