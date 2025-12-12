صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر وردہ قتل کیس:تحقیقات کیلئے 6رکنی جے آئی ٹی تشکیل

  • پاکستان
مشترکہ تحقیقاتی ٹیم 5دنوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اعلامیہ جاری ملزمان کی منی لانڈرنگ، غیر معمولی و مشکوک مالی لین دن کا ریکارڈ بھی طلب

پشاور، ایبٹ آباد (نیوز ایجنسیاں) ڈاکٹر وردہ قتل کیس کی تحقیقات کیلئے 6 رکنی جوائنٹ انوسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق چیئرمین پروونشل انسپکشن ٹیم خیام حسن، ڈی جی پراسیکیوشن، اے آئی جی سونیا شمروز، ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید ، سی ٹی ڈی اور سپیشل برانچ کے نمائندے جے آئی ٹی میں شامل ہیں۔ جے آئی ٹی 5 دنوں میں کیس سے متعلق رپورٹ پیش کرے گی۔ ادھر ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید نے کیس سے متعلق ایف آئی اے کو خط لکھا جس میں کہا گیا کہ ملزمان نے ڈاکٹر وردہ کو اغوا اور قتل کرنے کیلئے مبینہ 30 لاکھ روپے ادا کیے ، ممکنہ منی لانڈرنگ کی سرگرمیوں کا شبہ ہے ۔ نامزد ملزمان عبدالوحید، ندیم اور ردا جدون کی مالی تفصیلات، ممکنہ غیرمعمولی یا مشکوک مالی لین دین کا ریکارڈ، سفری تفصیلات، پابندیوں اور واچ لسٹ سٹیٹس بتایا جائے ۔ علاوہ ازیں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری انسانی حقوق صبا صادق نے ڈی پی او ایبٹ آباد سے ملاقات کی، ڈی پی او نے انہیں کیس میں اب تک کی پیشرفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وفد کو یقین دلایا کہ مرکزی ملزم بھی جلد پولیس کی حراست میں ہو گا۔ 

