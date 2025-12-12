صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی کو شیخ مجیب کی ایک اور عوامی لیگ نہیں بننے دیں گے ، اکبر بابر

اسلام آباد(نامہ نگار)پی ٹی آئی کے آئین میں تبدیلی، ایک اور انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے ارادے پر پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے ردعمل میں کہا ہے کہ۔۔۔

 ہم پی ٹی آئی کو شیخ مجیب الرحمٰن کی ایک اور عوامی لیگ نہیں بننے دیں گے پی ٹی آئی کے ورکرز کے بنیادی آئینی حقوق پر ایک اور ڈاکہ ڈالنے کی تیاری منظور نہیں ہے ۔پی ٹی آئی پر قابض ٹولہ اپنی جماعت کے آئین کی پاسداری نہیں کرسکا وہ ملک کے آئین اور قانون کا کیا تحفظ کرے گا۔یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ پی ٹی آئی پر قابض ٹولہ نے بار بار جعلی انٹرا پارٹی الیکشن کروائے جس سے پارٹی کو شدید سیاسی اور قانونی نقصان پہنچا۔ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ تحریری درخواست کرچکے ہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کی قانونی حیثیت بحال نہ ہو جائے ، پی ٹی آئی کے تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں ماسوائے ملازمین کی تنخواہوں کے۔

