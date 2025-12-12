راولپنڈی میں 17 دسمبر تک اجتماعات، ریلیوں پر پابندی برقرار
پابندی خاتمے کے بعد بھی اس دوران کیے اقدامات پر کارروائی ہو گی:ڈی سی راولپنڈی حساس تنصیبات، اہم سڑکوں اورجگہوں پر ممکنہ خطرات لاحق :رپورٹ انٹیلی جنس کمیٹی
راولپنڈی (نیوزرپورٹر،دنیا نیوز)راولپنڈی میں عوامی اجتماعات اور ریلیوں پر پابندی عائد کرتے ہوئے دفعہ 144 میں توسیع کر دی گئی ہے ، پابندی 17دسمبر تک برقرار رہے گی،ڈپٹی کمشنر راولپنڈی ڈاکٹر حسن وقار چیمہ نے ضلع میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ 144 کے تحت ضلع میں 4 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع، جلسے، جلوس، ریلیاں، مظاہرے ، دھرنے اور دیگر جمع ہونے کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی، یہ حکم 17 دسمبر تک برقرار رہے گا۔
ڈپٹی کمشنر کے مطابق پابندی کے خاتمے کے بعد بھی اس دوران کیے گئے تمام اقدامات اورتحقیقات پر عدالتی کارروائی جاری رکھی جائے گی، اس حکم کو عوام میں آگاہی کیلئے سرکاری گزٹ، مقامی اخبارات، تھانوں، عدالتوں اور دیگر عوامی مقامات پر جاری کیا جائے گا۔واضح رہے کہ ضلع انٹیلی جنس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق حساس تنصیبات، اہم سڑکوں اور دیگر اہم جگہوں پر ممکنہ خطرات لاحق ہیں اور بعض عناصر قانون و انتظامیہ کے خلاف کارروائیاں کر سکتے ہیں۔